Мітингувальники ведуть нардепа ПР Шуфрича на Майдан - ЗМІ

Розлючені громадяни впіймали "регіонала" Нестора Шуфрича на виході з Верховної Ради, повідомляє Українська правда.

Станом на 18:33 його намагаються захистити лідер фракції "Батьківщина" Арсеній Яценюк та його охоронець.

Депутат спробував протягнути Шуфрича назад до будівлі Верховної Ради, але розлючені люди не дали цього зробити.

Одна частина людей вигукує "На Майдан!" і відтісняють "регіонала" разом з Яценюком вниз по вулиці Грушевського в напрямку Майдану. Також в бік Шуфрича лунають крики "Ганьба!".

З іншою частиною людей залишився в.о. спікера Олександр Турчинов, що роз’яснювати ситуацію і закликати їх не діяти агресивно.