Росія викликала Зурабова для консультацій
01:52, 24 лютого 2014Політика
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Міністерство закордонних справ Росії викликало в Москву російського посла в Україні Михайла Зурабова у зв'язку із загостренням ситуації в країні.
Росія викликала Зурабова для консультацій / i-g-t.org
Про це йдеться в повідомленні на офіційному сайті відомства.
"У зв'язку із загостренням ситуації на Україні і необхідністю всебічного аналізу становища, яке склалося, прийнято рішення про виклик на консультації до Москви посла Російської Федерації на Україну М.Ю.Зурабова", - йдеться в повідомленні.
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