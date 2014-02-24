Росія викликала Зурабова для консультацій

01:52, 24 лютого 2014
Політика
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Міністерство закордонних справ Росії викликало в Москву російського посла в Україні Михайла Зурабова у зв'язку із загостренням ситуації в країні.

Зурабов / i-g-t.org

Про це йдеться в повідомленні на офіційному сайті відомства.

"У зв'язку із загостренням ситуації на Україні і необхідністю всебічного аналізу становища, яке склалося, прийнято рішення про виклик на консультації до Москви посла Російської Федерації на Україну М.Ю.Зурабова", - йдеться в повідомленні.

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