Булатов повернувся в Україну

05:36, 25 лютого 2014
Політика
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Один із лідерів Автомайдану Дмитро Булатов повернувся з Німеччини до України

пп

Про це зі сцени Майдану оголосив Сергій Поярков, один із співкоординаторів Автомайдану, передає Еспресо.TV

"Кілька годин тому до України повернувся з Німеччини Дмитро Булатов", - сказав він.

Нагадаємо, Дмитро Булатов, який зник наприкінці січня і за більш ніж тиждень знайшовся побитим невідомими, спочатку лікувався в одній з приватних клінік Києва, потім був перевезений до Литви, а пізніше до Німеччини.

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