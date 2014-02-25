Булатов повернувся в Україну
05:36, 25 лютого 2014Політика
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Один із лідерів Автомайдану Дмитро Булатов повернувся з Німеччини до України
Булатов повернувся з Німеччини до України
Про це зі сцени Майдану оголосив Сергій Поярков, один із співкоординаторів Автомайдану, передає Еспресо.TV.
"Кілька годин тому до України повернувся з Німеччини Дмитро Булатов", - сказав він.
Нагадаємо, Дмитро Булатов, який зник наприкінці січня і за більш ніж тиждень знайшовся побитим невідомими, спочатку лікувався в одній з приватних клінік Києва, потім був перевезений до Литви, а пізніше до Німеччини.
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