Яценюк підтримує ідею не брати в уряд тих, хто був у владі після 2010 року

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час свого виступу в парламенті.

Він наголосив, що при формуванні нового уряду не повинно бути “ніякої кулуарності”.

“До складу нового уряду, і вчора ми провели перші консультації з представниками Майдану, повинні увійти представники Майдану”, - сказав він.

Читайте такожНа Майдані назвали вимоги до членів нового урядуЗокрема, він назвав прізвища Олега Мусія, який був координатором медичної служби Євромайдану, Ольгу Богомолець, Сергія Квіта, Ігоря Луценка та Руслану.

Говорячи про принципи формування нового уряду, Яценюк наголосив, що має бути забезпечено принципи чесності та прозорості.

“Принципи визначають, що ті, хто є олігархами, які були у владі після 2010 року, не можуть бути членами Кабінету міністрів”, - наголосив Яценюк.

Зокрема, під цей ценз може потрапити Петро Порошенко, який працював міністром економічного розвитку і торгівлі України в уряді Азарова з березня по грудень 2012 року.