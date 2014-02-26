На Закарпатті заборонили «Український вибір»

Закарпатська обласна рада заборонила громадський рух «Український вибір» на території області.

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення було ухвалене сьогодні під час чергової сесії обласної ради.

«За» відповідне рішення проголосував 71 депутат.

Крім того, народні обранці звернулися до інших обласних рад з проханням прийняти рішення про заборону «Українського вибору» в своїх регіонах.

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Закарпатські депутати пояснюють своє рішення тим, що діяльність цієї організації розколює Україну.

Як відомо, одним із організаторів громадського руху “Український вибір” є Віктор Медведчук - екс-керівник адміністрації Президента України Леоніда Кучми.