Турчинов закликав після президента обрати й парламент
23:51, 26 лютого 2014Політика
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Голова Верховної Ради, виконувач обов’язків президента Олександр Турчинов заявив сьогодні, що після дострокових виборів президента треба провести і вибори парламенту, «щоб повністю оновити владу».
Турчинов закликав після президента обрати й парламент / REUTERS
Виступаючи з трибуни Майдану в Києві, він також заявив, що піде у відставку, які тільки в Україні буде нормалізована ситуація. За його припущенням, це може статися протягом місяця, передає Радіо Свобода.
Сьогодні на Майдані представили пропозиції щодо кандидатур нового тимчасового уряду, який мають завтра розглядати у Верховній Раді.
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У законодавчих актах, які Верховна Рада ухвалювала останніми днями у процесі переформатування влади, було визначено, що чергові вибори парламенту мають відбутися в жовтні 2017 року.
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