Турчинов закликав після президента обрати й парламент



Виступаючи з трибуни Майдану в Києві, він також заявив, що піде у відставку, які тільки в Україні буде нормалізована ситуація. За його припущенням, це може статися протягом місяця, передає Радіо Свобода.

Сьогодні на Майдані представили пропозиції щодо кандидатур нового тимчасового уряду, який мають завтра розглядати у Верховній Раді.

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У законодавчих актах, які Верховна Рада ухвалювала останніми днями у процесі переформатування влади, було визначено, що чергові вибори парламенту мають відбутися в жовтні 2017 року.