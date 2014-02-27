Депутат: Зброї у тих, хто захопив парламенту Криму - на місяць оборони

Про це на засіданні Верховної Ради повідомив депутат фракції "УДАР", екс-прем'єр-міністр Автономної Республіки Крим Сергій Куніцин, повідомляє Українська правда.

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"Сьогодні вночі - я всю ніч на телефонному зв'язку з Кримом - понад 120 озброєних людей зайшли у Верховну Раду Криму, уряд Криму. Професійно підготовлені люди, озброєні. Занесли зброю - автоматичну, гранатомети, кулемети", - сказав він.

"Зброї (у них) на місяць оборони", - зазначив він.

Рустам Темиргалієв Ради Міністрів Криму повідомив в Facebook, що невідомі назвалися "представниками самооборони російськомовних громадян Криму".