Кличко не чекав, що Тимошенко піде в Президенти

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні у коментарі журналістам.

Кличко зазначив, що позавчора у нього була розмова з Тимошенко, яка повідомила, що балотуватиметься на президентських виборах України 25 травня.

На уточнююче запитання журналістів, чи стала така заява Тимошенко для нього несподіванкою, Кличко відповів: “Рішення Тимошенко балотуватися на посаду Президента для мене було несподіванкою, тому що вона ніде не заявляла про це, але в розмові вона підтвердила це”.

Читайте такожКличко хоче бути тільки Президентом, Кабмін його не цікавитьЛідер «УДАРу» зазначив, що під час розмови вона висловила бажання балотуватися, брати участь у президентській кампанії 25 травня.

Кличко додав, що не бачить у цьому “нічого поганого, але дуже дивно буде виглядати, якщо опозиційні сили будуть конкурувати, і я сподіваюсь, що ця конкуренція якщо буде, то вона буде чесною, прозорою і по європейським принципам”.

Він висловив сподівання , що не буде з боку конкурентів на президентських виборах «чорного» піару, і при цьому нагадав, що вже “робили спеціальні законопроекти” для того, щоб зняти Кличка з виборчої кампанії.