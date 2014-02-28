ГПУ розпочинає процедуру екстрадиції Януковича з Росїі — прес-служба

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ГПУ.

Як зазначили у Генпрокуратурі, сьогоднішньою своєю прес-конференції у Ростові-на-Дону Янукович підтвердив своє фактичне перебування на території цієї країни. У зв'язку з цим Генпрокуратура готова доставити його до України.

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Як повідомляв УНІАН, 22 лютого Верховна Рада прийняла постанову "Про самоусунення Президента України від виконання конституційних повноважень".

Янукович заявив, що вважає себе законним президентом країни.

24 лютого виконувач обов'язків міністра внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що стосовно Януковича відкрито кримінальне провадження про масові вбивства мирних громадян, і його оголошено в розшук.

За словами Авакова, Янукович вилетів з Києва до Харкова 21 лютого, переночував там, потім вертольотом перелетів у Донецьк, звідки літаком намагався вилетіти, але прикордонники не дозволили йому це зробити, і він на автомобілі виїхав до Криму, де зупинився в приватній резиденції і не використав жодну державну резиденцію.

Сьогодні Янукович дав прес-конференцію у Ростові-на-Дону.