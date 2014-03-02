У Мінську затримані журналісти та учасники акції солідарності з Україною

Незадовго до початку акції біля посольства затримали сім журналістів незалежних видань і трьох громадських активістів. Безпосередньо під час акції було затримано більше 20 осіб. На деяких з них Центральному РУВС білоруської столиці були складені протоколи, повідомляє «Наша Ніва» із посиланням на дружину Змитра Дашкевича - лідера «Молодого Фронту», молодіжної опозиційної організації.

Як стало відомо, затриманий також аташе російського посольства Олександр Пчелинцев. Його, як і інших, не відпускають, - мабуть, при ньому немає документів.