У Мінську затримані журналісти та учасники акції солідарності з Україною

16:09, 02 березня 2014
Політика
0 0

Акція солідарності з Україною біля будівлі посольства РФ у Мінську закінчилася масовими затриманнями.

Незадовго до початку акції біля посольства затримали сім журналістів незалежних видань і трьох громадських активістів. Безпосередньо під час акції було затримано більше 20 осіб. На деяких з них Центральному РУВС білоруської столиці були складені протоколи, повідомляє «Наша Ніва» із посиланням на дружину Змитра Дашкевича - лідера «Молодого Фронту», молодіжної опозиційної організації.

Як стало відомо, затриманий також аташе російського посольства Олександр Пчелинцев. Його, як і інших, не відпускають, - мабуть, при ньому немає документів.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter