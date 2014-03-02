Як дезінформує «Перший канал»: польський КПП видають за російський

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook блогер Олександр Щапов.

За словами блогера, під час перегляду на «Першому каналі» сюжету під заголовком «Все більше громадян України прибуває в південні російські регіони» його увагу привернув будинок, в якому він впізнав КПП «Шегині», що розташований на кордоні з Польщею в 80 кілометрах від Львова. При цьому в сюжеті стверджувалося, що черга з машин зібралася на кордоні з Росією, пише Lenta.ru.

На момент написання замітки сюжет все ще був доступний на сайті телеканалу. На відеозаписі чітко видно, що на будівлі КПП дійсно є напис «Шегині». Так називається українське село поруч з польським кордоном і розташований поряд з ним контрольно-пропускний пункт.

Зняті на КПП «Шегині» кадри використовувалися для ілюстрації сюжету про різке зростання числа біженців з України. Співробітники «Першого каналу» у своєму сюжеті стверджували, що за останні два тижні кордон з Росією перейшли понад 140 тисяч українців, причому не тільки зі сходу, але і з заходу країни.