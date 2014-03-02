Парламент Криму призначив нових начальників МВС і СБУ автономії
20:58, 02 березня 2014Політика
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Президія Верховної Ради Криму в неділю, 2 березня, поклала на Сергія Абісова виконання обов`язків начальника головного управління Міністерства внутрішніх справ в автономії, а на Петра Зиму – начальника ГУ Служби безпеки України.
Парламент Криму / Радіо Свобода
Про це повідомив прес-центр парламенту автономії.
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Нагадаємо, раніше виконуючий обов`язки начальника ГУ МВС у Криму Ігор Авруцький і начальник ГУ СБУ Геннадій Калачов заявили про свою відставку.
Невизнаний Києвом прем`єр-міністр Криму Сергій Аксьонов 1 березня висунув вимогу від всіх силовиків перейти до нього у підпорядкування.
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