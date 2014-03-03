Прикордонники заявляють, що російські військові застосовують фізичну силу та погрожують зброєю

У Криму російські військовослужбовці здійснюють моральний та фізичний тиск на прикордонників, змушуючи підкоритися, заявляють у Державній прикордонній службі України.

Як повідомили УНІАН у Відділі з питань взаємодії із ЗМІ Адміністрації Держприкордслужби, поряд із блокуванням Азово-Чорноморського регіонального управління, Сімферопольського прикордонного загону, відділу прикордонної служби «Керч», Керченського та Севастопольського загонів морської охорони прикордонники продовжують нести службу в пункті пропуску «Крим» та аеропорту Сімферополя.

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Проте останнім часом значно збільшився тиск російських військових на прикордонників. Під час захоплень прикордонних підрозділів відбувається брутальне застосування фізичної сили, погроза зброєю та залякування. Фахівці російського спецназу намагаються здійснювати психологічний тиск на прикордонників та в ультимативній формі вимагають підпорядкуватися новому керівництву Криму. Вони активно ведуть спроби вербування персоналу, вимагають дані оперативних підрозділів та дані оперативних співробітників, намагаються дізнатися конфіденційну інформацію про керівників структурних підрозділів. До всіх висуваються наполегливі пропозиції щодо співпраці та офіційного працевлаштування.

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Як зауважили у Держприкордонслужбі, особливо гостро захоплення підрозділів і тиск на військовослужбовців розпочалися після заяви голови парламенту Криму Володимира Констянтинова про непоступливість прикордонників та активний спротив рішенням новопризначеної влади Криму.

У Держприкордонслужбі наголосили, що мужність та стійкість кожного військовослужбовця Державної прикордонної служби України в АРК дозволяє чітко виконувати завдання, визначені законами та іншими нормативно-правовими актами України, не допускати захоплення зброї та здійснювати встановленим порядком прикордонний контроль у пунктах пропуску.