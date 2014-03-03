Росія грубо порушує права дітей України, здійснюючи військову агресію - Павленко

Росія грубо порушує права дітей України, здійснюючи військову агресію. Про це УНІАН заявив екс-уповноважений Президента України з прав дитини (2011-2014рр.) Юрій Павленко.

Він звернувся до Уповноваженого при президентові Російської Федерації з прав дитини Павлу Астахову із закликом "використовувати всі можливі способи впливу на приймають рішення у Вашій країні, щоб не допустити переходу протистояння в гарячу стадію і забезпечити дипломатичне, мирне вирішення конфлікту".

"Сьогодні Російська Федерація грубо порушує права дітей України, здійснюючи військову агресію проти сусідньої країни, де п'ята частина населення - діти. Він зазначає, що Росія сьогодні може стати джерелом горя - можливого сирітства дітей і в Україні, і в Росії", - підкреслив Павленко.

"Упевнений, що Росія має знайти відповідь на питання, чому підліток, який розстріляв вчителя, відстоюючи своє право на високу оцінку, засуджений, а президент країни, що направляє війська в сусіднє мирна держава для придушення прагнення незалежного народу до самостійного визначення свого майбутнього, оголошує себе захисником російськомовного населення в Україні", - резюмує Юрій Павленко.