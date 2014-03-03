В Одесі невідомий повідомив про мінування облради

Як повідомили УНІАН у відділі зі зв'язків із громадськістю Головного управління МВС в Одеській області, о 15.04 на спецлінію «102» надійшло повідомлення від невідомого про те, що Одеська обласна державна адміністрація (тут же розташована облрада) і прилегла до неї територія заміновані.

На місце події направлені співробітники міліції, служби безпеки України, ДСНС і фахівці вибухотехнічної служби для перевірки будівлі та прилеглої території на предмет наявності вибухонебезпечних предметів.

Як повідомляв УНІАН, в Одесі учасники проросійського мітингу облягають обласну раду, вимагаючи визнати нову владу нелегітимною і видати їм представників «Правого сектора».