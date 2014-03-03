Турчинов звільнив керівників СБУ в Криму та Одеській області

В.о. Президента України, голова Верховної Ради Олександр Турчинов підписав низку указів, якими звільнив кількох керівників обласних управлінь СБУ.

Згідно з указами, тексти яких розміщено на президентському сайті, звільнено: Сергія Семишкура з посади начальника Управління Служби безпеки України в Чернівецькій області; Володимира Воропая з посади начальника Управління Служби безпеки України у Дніпропетровській області; Едуарда Вакуленка з посади начальника Управління Служби безпеки України в Одеській області; Геннадія Калачова з посади начальника Головного управління Служби безпеки України в Автономній Республіці Крим.

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