Турчинов звільнив керівників СБУ в Криму та Одеській області

16:15, 03 березня 2014
Політика
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В.о. Президента України, голова Верховної Ради Олександр Турчинов підписав низку указів, якими звільнив кількох керівників обласних управлінь СБУ.

Турчинов / REUTERS

Згідно з указами, тексти яких розміщено на президентському сайті, звільнено:

Сергія Семишкура з посади начальника Управління Служби безпеки України в Чернівецькій області;

Володимира Воропая з посади начальника Управління Служби безпеки України у Дніпропетровській області;

Едуарда Вакуленка з посади начальника Управління Служби безпеки України в Одеській області;

Геннадія Калачова з посади начальника Головного управління Служби безпеки України в Автономній Республіці Крим.

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