Турчинов звільнив керівників СБУ в Криму та Одеській області
16:15, 03 березня 2014Політика
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В.о. Президента України, голова Верховної Ради Олександр Турчинов підписав низку указів, якими звільнив кількох керівників обласних управлінь СБУ.
REUTERS
Згідно з указами, тексти яких розміщено на президентському сайті, звільнено:
Сергія Семишкура з посади начальника Управління Служби безпеки України в Чернівецькій області;
Володимира Воропая з посади начальника Управління Служби безпеки України у Дніпропетровській області;
Едуарда Вакуленка з посади начальника Управління Служби безпеки України в Одеській області;
Геннадія Калачова з посади начальника Головного управління Служби безпеки України в Автономній Республіці Крим.
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