Соболєв очолив фракцію "Батьківщини"

Про це повідомила УНІАН народний депутат Олександра Кужель.

За її словами, також на засіданні фракції йшлося про ситуацію в Україні, а також про підготовку законопроектів, які повинні прийматися першочергово.

Як відомо, лідер фракції «Батьківщина» Арсеній Яценюк склав повноваження народного депутата, оскільки став прем'єр-міністром України.