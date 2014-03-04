Соболєв очолив фракцію "Батьківщини"
15:34, 04 березня 2014Політика
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Народний депутат України Сергій Соболєв обраний в.о. голови фракції “Батьківщина”.
Сергій Соболєв став в.о. голови
Про це повідомила УНІАН народний депутат Олександра Кужель.
За її словами, також на засіданні фракції йшлося про ситуацію в Україні, а також про підготовку законопроектів, які повинні прийматися першочергово.
Як відомо, лідер фракції «Батьківщина» Арсеній Яценюк склав повноваження народного депутата, оскільки став прем'єр-міністром України.
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