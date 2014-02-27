Яценюк заявляє, що складає мандат та не йтиме у президенти

14:35, 27 лютого 2014
Політика
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Яценюк заявляє, що не балотуватиметься в президенти.

Яценюк здає мандат

Кандидат на посаду прем'єр-міністра України Арсеній Яценюк заявляє, що не буде балотуватися на посаду Президента України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Яценюк заявив на засіданні парламенту.

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Він підкреслив: “Я не збираюсь балотуватись в Президенти України і здаю мандат депутата Верховної Ради України”.

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