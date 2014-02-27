Яценюк заявляє, що складає мандат та не йтиме у президенти

Кандидат на посаду прем'єр-міністра України Арсеній Яценюк заявляє, що не буде балотуватися на посаду Президента України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Яценюк заявив на засіданні парламенту.

Читайте такожЯценюк називає склад майбутнього уряду “політичними камікадзе”

Він підкреслив: “Я не збираюсь балотуватись в Президенти України і здаю мандат депутата Верховної Ради України”.