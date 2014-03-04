Болгарія готова прийняти на оздоровлення дітей, чиї батьки загинули під час протистоянь у Києві

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформаційної політики МЗС України, про це під час зустрічі з в.о. міністра закордонних справ України Андрієм Дещицею сказав міністр закордонних справ Республіки Болгарія Крістіан Вігенін, який перебуває з візитом у нашій державі.

Співрозмовники обговорили поточні події в Україні, зокрема у Криму.

Дещиця поінформував свого болгарського колегу щодо заходів, які вживаються керівництвом Української держави для врегулювання напруження в українсько-російських відносинах політико-дипломатичними шляхами.

Зі свого боку Вігенін засвідчив безумовну підтримку Болгарією суверенітету і територіальної цілісності України.

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Керівник болгарського зовнішньополітичного відомства привітав рішення уряду України повернутися до підготовки до підписання Угоди про асоціацію з Європейським Союзом.

Вігенін запросив Дещицю взяти участь у міністерському засіданні країн Організації чорноморського економічного співробітництва, яке відбудеться 19 червня в рамках болгарського головування в цій організації.