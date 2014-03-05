Керрі вважає, що домовленості з опозицією зірвав Янукович



Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на брифінгу в Києві.

“Російський уряд може казати, що саме опозиція не змогла виконати умови угоди 21 лютого, ігноруючи реальність того, що саме Янукович, коли країна вимагає його підтримки, коли зібралися лідери світу, щоб вирішити майбутнє (України - УНІАН), він фактично свої зобов`язанні не виконав і втік. Він покинув свій народ і свою країну в цілому”, - сказав держсекретар США.