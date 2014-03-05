РФ звернулася до Венеціанської комісії з запитом про легітимність рішень Верховної Ради

Росія направила в Європейську комісію за демократію через право (Венеціанська комісія) запит про легітимність рішень Верховної ради України, повідомив спікер Держдуми Сергій Наришкін на першому засіданні робочої групи при спікера ГД з правового аналізу законодавчих процедур та прийнятих в Україні правових актів. Про це пишуть РИА Новости.

"Ми звернулися через юридичний комітет ПАРЄ з тим, щоб був прийнятий запит до Венеціанської комісії на предмет легітимності прийнятих рішень (Верховною Радою). Вже відправили, і юридичний комітет (ПАРЄ) ухвалив", - сказав Наришкін.

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Робоча група була сформована при голові ГД для аналізу прийнятих в Україні нормативно-правових актів.

Начальник відділу наукового забезпечення діяльності РФ у Венеціанській комісії Інституту законодавства і порівняльного правознавства при уряді РФ Рашад Курбанов підтвердив, що"дійсно, звернення сьогодні відправлено", зазначивши, що прийшло підтвердження з МЗС.

Він повідомив, що рішення Венеціанської комісії носять консультативний характер, але при цьому комісія може розглядати будь-які документи, які стосуються прав і свобод людини і громадянина.