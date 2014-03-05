В Росії чверть держбюджету запланована на озброєння, що загрожує соціальним вибухом - експерт

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив співдиректор програм з питань зовнішньої політики та міжнародної безпеки Олексій Мельник під час презентації щорічника СІПРІ, де викладені матеріали досліджень у сферах контролю над озброєнням, роззброєнням, а також питань міжнародної безпеки.

«Щодо військових витрат Росії спостерігається постійна тенденція до зростання. У 2011-2012 роках зріст військових витрат склав 16%, на 2015 рік заплановано 17-18% зростання військових витрат. Станом на 2013 рік 22,8% державного бюджету Росії витрачалося на озброєння, на 2015 рік – 25% державного бюджету Росії заплановано на витрати озброєння. Процент ВВП у 2013 році – 4,59% і в 2015 році запланований на рівні 4,79%», - повідомив експерт.

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Мельник зауважив, що «такий високий рівень військових витрат протягом тривалого часу несе досить серйозні загрози для розвитку держави за міжнародними стандартами. Якщо зберігається більше 4% ВВП на військову сферу протягом тривалого часу, це призводить до досить серйозних соціальних наслідків – це гальмує розвиток економіки та загрожує соціальним вибухом у майбутньому».

Тим часом в Україні бюджет військової галузі на 2014 рік становить 13,4 млрд грн, це приблизно 1% ВВП. «Але якщо аналізувати, на що ці кошти витрачаються – то більше 86% бюджету йде, грубо кажучи, на проїдання. На розвиток та бойову підготовку йде лише невеличка рештка», - зазначає експерт.