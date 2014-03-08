Турчинов має надію, що Захід допоможе побороти агресора

Як повідомляє прес-служба ВР, про це він сказав в інтерв’ю американському телеканалу NBC.

За словами Турчинова, нова українська влада прагне побудувати державу, в якій хотілося б жити не лише українцям.

Читайте такожКС розглядає подання щодо законності кримського референдуму «Ми хочемо побудувати дійсно демократичну країну, в якій би кожен відчував себе вільною людиною незалежно від того, де він мешкає - на Сході чи Заході, Півдні чи Півночі», - зазначив він.

Водночас, констатував він, агресивні дії Російської Федерації на кримському півострові стали на заваді стабілізації ситуації в Україні.

«Вони захопили стратегічні об’єкти, зокрема, парламент і уряд Криму. Сьогодні рішення, які проголошуються в Криму, проголошуються під дулами кулеметів», - зазначив Турчинов.

При цьому керівник парламенту нагадав, що у 1994 році Україна в односторонньому порядку відмовилася від використання ядерної зброї, і США, Велика Британія та Росія виступили гарантами незалежності нашої країни. «Переконаний, що такі великі країни виконають свої зобов’язання. Сподіваємося на підтримку наших стратегічних партнерів з Євросоюзу», - сказав він.

Турчинов також заявив про незмінність європейських прагнень України. Керівник парламенту зазначив, що український народ - «одна родина, і у нас є серйозні перспективи, щоб Україна була у сім’ї європейських країн».