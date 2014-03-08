Янукович вважав себе царем, всі панічно боялися робити йому зауваження - охоронець екс-президента

Він розповів у програмі "Знак оклику" про колишнього шефа, його звички, його найближче оточення, спецслужби РФ і України, силові спецпідрозділи СБУ, УДО, МВС і про снайперів на Майдані, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ТВі.

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За словами Заневського, одразу після інавгурації Янукович змінився, став зарозумілим і гордовитим. "Напевно, найбільший мінус я бачу, що людина (Янукович - ред.) стала царем. А різниця між президентом і царем в тому, що в царя не може бути все погано", - заявив колишній головний охоронець Януковича (див. 28 хвилину відео).

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Він також вважає, що тяга Януковича до надмірного багатства - це наслідок дитячих комплексів і тюремного минулого. Заневський підтвердив, що Янукович міг застосувати фізичну силу до своїх підлеглих. З-за чого, всі панічно боялися робити екс-президенту зауваження або йти до нього з поганими новинами.