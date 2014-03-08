У Луганську провели акцію проти введення російських військ в Україну

Як передає кореспондент УНІАН, на мирний мітинг проти введення російських військ на територію України зібралися близько 150 містян.

Акцію організували активісти Громадського сектора Луганська, які вирішили таким чином ще раз висловити свою думку з приводу політичної ситуації в Україні. Присутні тримали в руках прапори України, плакати з написами «Ні війні», «Найкращий подарунок – це мир», «Україна єдина» «Make love! Not war!».

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Близько 20 активісток прийшли в українських віночках на голові з жовто-блакитними стрічками. Чоловіки дарували жінкам-перехожим квіти, повітряні кулі, паперових журавлів і голубів, як символ миру в нашій країні.

Мітингувальники з багатометровим українським прапором вишикувалися в живий ланцюг уздовж проїжджої частини. Учасники руху підтримували активістів сигналами автомобілів.

Акція пройшла без ексцесів під охороною співробітників правоохоронних органів.