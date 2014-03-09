У Росії водій врізався в натовп біля кафе, п'ятеро людей загинули
07:32, 09 березня 2014Політика
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У Воронежі водій іномарки збив на тротуарі групу людей, внаслідок чого п'ятеро людей загинули і ще 10 отримали поранення.
Про це повідомляє ИТАР-ТАСС з посиланням на прес-центр МВС Росії.
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"Водій Volvo виїхав на тротуар і збив групу громадян, які перебували біля кафе, після чого, кинувши машину, зник. Внаслідок ДТП дві жінки і троє чоловіків померли на місці", - сказали в прес-центрі.
У МВС зазначили, що за підозрою у скоєному розшукується син власниці авто.
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