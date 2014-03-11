Лукашенко про корупцію: Лише ідіот після подій в Україні не зробить висновків

Як передає власний кореспондент УНІАН у Республіці Білорусь, про це Лукашенко заявив сьогодні на нараді з вдосконалення системи і роботи з прийому до вишів.

Читайте такожЛукашенко пообіцяв, що в Білорусі Майдану не буде

«Найближчим часом озвучимо всі факти. Ми якось перестали у ЗМІ говорити про шахраїв і корупціонерів», - цитує Лукашенка державне агентство БелТА.

Він закликав чиновників і керівників організацій зробити висновки з подій в Україні й не допускати проявів корупції, зокрема, у сфері освіти.

«Не дай Бог, ми у ваших вишах виявимо якусь там корупцію. Лише ідіот після подій в Україні не зробить відповідних висновків», - наголосив Лукашенко.

Читайте такожЛукашенко запевнив, що Захарченка і Курченка в Білорусі немає

«В основі розвалу країни, що відбувся в Україні, лежить розвал економіки і страшна корупція. Яким би не був стан економіки в державі, корупція є тією іржею, що роз'їдатиме все», - сказав Лукашенко.