Референдум в Криму є незаконним - Голова ОБСЄ

Як повідомляє прес-служба ОБСЄ, для того, аби референдум про ступінь автономії чи незалежності Криму був легітимним, він має базуватися на положеннях української Конституції та відповідати міжнародному праву, сказав він. З огляду на це Буркгальтер закликав усі сторони утриматися від підтримки неконституційних дій.

Голова ОБСЄ також виключив можливість спостереження з боку ОБСЄ за запланованим на 16 березня референдумом, оскільки основний критерій для ухвалення такого рішення - відповідність Конституції – не був виконаний. Більше того, передумовою для будь-якої місії спостереження мала б бути наявність запрошення з боку відповідної держави-учасниці ОБСЄ.

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Міжнародний досвід, включно з тим, що його має Швейцарія, свідчить про те, що зміни конституційних положень та дискусії щодо регіональних автономій є складними і такими, що потребують багато часу, іноді місяці та навіть роки, додав він. Політичні та юридичні зміни в цій сфері вимагають консультацій в рамках всебічного та структурованого діалогу на національному, регіональному та місцевому рівнях. Буркгальтер заявив, що слід до цього залучати всі сторони, в іншому випадку подібні процеси спровокують напругу, замість появи життєздатних рішень проблем та зняття побоювань частин населення, включно з питаннями прав меншин.

Голова ОБСЄ підтвердив свою готовність вести діалог з усіма сторонами, можливо в формі Контактної Групи, щодо можливих шляхів виходу із ситуації, що склалася. Голова взяв до уваги значні побоювання, висловлені його Спеціальним Представником щодо ситуації в Криму. Він закликав усі країни-учасниці підтримати швидке рішення та наступне за ним розгортання Моніторингової місії ОБСЄ в Україні.