На місце сутичок у Харкові прибули губернатор і керівники силовиків

Як повідомив Балута, разом з ним на місці НП працює начальник УМВС України в Харківській області Анатолій Дмитрієв, представники СБУ та прокуратури, передає Головне.

За уточненою інформацією, в результаті провокації загинули 2 людини, ще 5 людей поранено: 4 цивільні особи та один міліціонер.

Як зазначив голова Харківської облдержадміністрації, район контролюється правоохоронцями.

Загибель двох людей і інформацію про одного постраждалого міліціонера підтвердив прокурор міста Харкова Євген Попович.

За фактом перестрілки в центрі Харкова відкрито кримінальне провадження за ознаками складу злочинів, передбачених трьома статтями Кримінального кодексу.

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«Внесено відомості до ЄРДР за п.п.1,5,15, ч.2 ст.115 (умисне вбивство двох осіб, вчинене за попередньою змовою групою осіб способом, небезпечним для життя багатьох осіб), ч.2 ст.294 організація масових заворушень, що призвело до загибелі людей та інших тяжких наслідків і ст.348 (замах на життя працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України», - сказав прокурор Харкова Євген Попович.