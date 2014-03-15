Російські винищувачі передислокувалися в Бобруйськ - Міноборони Білорусії

Про це заявив представник Міноборони Білорусії в ефірі телеканалу "Білорусь-1" у п'ятницю, повідомляє Інтерфакс.

"У встановлені терміни завершилася передислокація на аеродром "Бобруйськ" російських винищувачів і всього військово-транспортного персоналу", - сказав він.

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За словами представника Міноборони Білорусії, також здійснено передислокацію частини авіації ВПС і військ ППО Білорусі на підготовлені аеродроми.

"Органи управління, льотний та військовий склад, а також авіаційний персонал цих (російських) сил і регіональної системи ППО приступили до практичної підготовки щодо виконання завдань з охорони повітряного кордону Союзної держави", - додав він.