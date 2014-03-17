У Донецьк направлять додаткові підрозділи міліції

Про це сьогодні на прес-конференції повідомив губернатор Донецької області Сергій Тарута, передає портал "Новини Донбасу".

"Ми сподіваємося з допомогою цього посилення підвищити рівень безпеки", - сказав він.

Він нагадав про вбивство Чернявського і сказав, що "влада зробить все, щоб ця трагедія була останньою".

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Проросійські мітинги на вихідних на його думку були організовані "для картинки" під референдум у Криму. Тому влада попросила проукраїнські сили не виходити, щоб не було сутичок і провокацій.

Протягом цього тижня будуть прийняті кадрові рішення щодо керівників міліції в області.

"Ми протягом цього тижня зробимо висновки по роботі всіх силовиків на рівнях всіх міст, районів та селищ. І я думаю, що ці заходи дадуть свої плоди. Буде працювати закон. Буде значно посилено тут персональний склад. Будуть зроблені кадрові підсилення. Ми обговорювали з представниками силового блоку", - зазначив він.

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На думку губернатора заходів, які керівництво області планує зробити буде досить.

"Я думаю, що цього буде достатньо, щоб кожен, хто порушував закон, був покараний. У міліції достатньо коштів, щоб забезпечити порядок. Але ми бачимо, що крім своїх грудей вони нічого не застосовують. У них достатньо сил щоб розігнати цих 600-800 осіб. І зараз у відношенні кожного з винних ми почнемо розслідування", - заявив Тарута.