Тарута погодився стати головою Донецької ОДА - джерело

Як повідомляє джерело Української правди у Верховній Раді, близько 23 години розпочалася нарада за участі в.о. президента Олександра Турчинова, прем’єра Арсенія Яценюка та екс-прем'єра Юлії Тимошенко

Під час наради було погоджено призначити Таруту головою Донецької ОДА після того, як він дав на це згоду.

Читайте такожДонецький бізнесмен Тарута закликав відстоювати Україну"Я ніколи не хотів працювати в державній виконавчій владі, але сьогодні, в день небезпеки, я звертаюся до української влади із заявою про готовність очолити ОДА Донецької області", - йдеться у зверненні Тарути.

"Моє рішення - це бажання захистити нашу країну, країну в якій припиняється україно-українська війна, де немає питань різниці мови і релігії, правих і лівих, де всі ми українці і маємо право на сильну і єдину нову Україну", - підкреслив бізнесмен.

Раніше повідомлялося, що головою дніпропетровської ОДА погодився стати Ігор Коломойський.