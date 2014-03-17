У відомстві Арбузова СБУ виявила засоби прослуховування

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, у приміщеннях співробітники СБУ виявили незаконно встановлені кабельні мережі, відеокамери та мікрофони. Частину апаратури було знайдено на горищі складеною у валізи і готовою до вивезення, зокрема набори мікрофонів та з’єднань до них, барсетку чоловічу з мікрофоном та відеокамерою, сумку жіночу з мікрофоном, відеокамери та відеореєстратори, чотири малогабаритні накопичувачі аудіоінформації, а також пошукові комплекси і блокуючу апаратуру.

Злочинна група, яка незаконно встановила обладнання, тривалий час здійснювала запис інформації, що охороняється державою. Прослуховування та відеозйомка проводилися у кабінетах працівників та керівництва установи. З горища через стелю і вентиляційні канали до кабінетів керівництва були пробиті отвори, через які здійснювалося прослуховування.

Вартісна техніка іноземного виробництва, незаконно встановлена в урядовій установі, була придбана за необліковані позабюджетні кошти. Вилучене обладнання направлено для проведення технічної експертизи.

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Розпочато кримінальне провадження за статтею 359 Кримінального кодексу України (незаконне використання спеціальних технічних засобів негласного одержання інформації).

Коло осіб, які встановлювали та використовували обладнання, а також кому передавалася незаконно отримана інформація, встановить слідство.

Перевіряються також факти використання незаконного обладнання в інших державних установах, які підпорядковувалися Арбузову.