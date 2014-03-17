Оприлюднено президентський указ про часткову мобілізацію

У документі йдеться, що суспільно-політична ситуація на Кримському півострові загострилася, мають місце неприхована агресія, захоплення російською стороною частині території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя. Про це йдеться в указі № 303/2014, опублікований на президентському сайті.

В зв'язку з різким ускладненням внутрішньополітичної обстановки, втручання РФ у внутрішні справи України, зростанням соціальної напруженості в АРК та місті Севастополі та у відповідності з пунктами 1, 17, 20 частини першої статті 106, статті 112 Конституції України, в.о Президента постановив: оголосити і провести часткову мобілізацію.

Мобілізація проводиться протягом 45 діб з дня набрання чинності цього указу.