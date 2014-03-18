Меркель: Євросоюзу було нелегко ввести санкції проти Росії

Про це заявив канцлер ФРН Ангела Меркель, повідомляє Росбалт з посиланням на DW.

"Ми до цього не прагнули, але були змушені піти на цей крок через очевидні порушення (українського та міжнародного законодавства), які були допущені при проведенні так званого референдуму в Криму. Я рада, що Європа продемонструвала єдність", - заявила глава німецького уряду.

Водночас Меркель висловила надію на дипломатичне врегулювання кримської кризи. Захід, як і раніше готовий до діалогу, і саме дипломатія повинна бути "ключем до розв'язання цього конфлікту".

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Раніше Меркель закликала свою партію Християнсько-демократичний союз (ХДС) дотримуватися жорсткої лінії у відносинах з Росією. Про це повідомили учасники засідань президії та правління ХДС, які відбулися в понеділок.

Під час зборів президії Меркель заявила, що потрібно підготуватися до необхідності вжити подальші кроки проти РФ. При всій готовності до дипломатичного вирішення конфлікту не треба боятися, в тому числі, і економічних санкцій, вважає глава уряду ФРН.

Нагадаємо, в понеділок Рада Європейського Союзу затвердила санкції стосовно 21 особи, причетних до прийняття рішень, що призвели, за оцінкою Євросоюзу, до кризи в Україні. Як стало відомо, в санкційний список ЄС увійшли вісім кримських політиків, 10 депутатів Держдуми і членів Ради Федерації і троє високопоставлених військових.