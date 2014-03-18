У військкоматах черги добровольців не зменшуються вже два тижні
08:42, 18 березня 2014Політика
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У військкомати почали приходити з тих пір, як до Криму тільки зайшли російські війська.
Черги біля військкоматів не зменшуються
Добровольців боронити Україну - досить. Вже два тижні люди активно записуються в ряди захисників України, повідомляє ТСН.
До військкоматів люди масово почали підходити ще тоді, коли в Крим тільки зайшли чужі війська. Захищати батьківщину згодні і чоловіки, і жінки. В мобілізаційних пунктах кажуть, що черги не зменшуються.
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"Спасибі Путіну за те, що він згуртував нас! Він ще не знає, з ким зв'язався", - діляться враженнями українські добровольці.
Щоб записатися до лав захисників України у всіх бажаючих є 45 діб. Приєднатися можуть і кримчани.
Відео ТСН
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