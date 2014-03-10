Чернівецькі ветерани Афганістану готові боронити Україну

У цьому 10 березня під час прес-конференції запевнили керівники Чернівецької обласної та низки районних організацій ветеранів Афганістану, передає кореспондент УНІАН.

За словами в.о. Чернівецької обласної організації ветеранів Афганістану Петра Раци, агресія Росії відносно України однозначно має бути засуджена. Однак, колишні учасники бойових бій переконані, що конфлікт повинні залагодити політики. «Не треба нас лякати зброєю. Ми засуджуємо дії Росії у Криму, бо це реальна загроза втратити частину України», - зазначив Раца.

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Він додав, що незважаючи на різні політичні уподобання, ветерани Афганістану єдині в тому, що війни не має бути, конфлікт не повинен роз’єднати учасників бойових дій в Афганістані. «Ми маємо побратимів і в Росії, цей конфлікт не повинен нас роз’єднати. Сподіваюся, що ветеранам Афганістану з двох країн вистачить сміливості стати стіною між сторонами конфлікту», - наголосив Раца.

Ветерани Афганістану заявили, що готові знову взяти зброю до рук аби захистити Україну. «Дії Росії – це чергова інтервенція. Позиція афганського руху – ми не хочемо братовбивчої війни. Але якщо треба, ми готові захищати нашу землю, ми вміємо це робити, ми знаємо, як воюють росіяни – вони вміють лише свій народ бити», - сказав голова Чернівецької обласної організації партії ветеранів Афганістану Юрій Шутак.