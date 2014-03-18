Україна залишає за собою право компенсувати збитки за рахунок майна РФ

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив міністр юстиції України Павло Петренко на прес-конференції.

За його словами, Україна діятиме у суворій відповідності до міжнародного й національного законодавства.

"Якщо Росія фактично визнає рішення кримської влади щодо націоналізації наших активів, ми вживатимемо адекватних правових заходів із захисту інтересів України", - сказав Петренко.

Як повідомляв УНІАН, 1 березня Рада федерації Росії одностайно прийняла пропозицію президента РФ Володимира Путіна про введення військ в Україну.

При цьому з 27 лютого озброєні люди без розпізнавальних знаків блокують і захоплюють військові, прикордонні й державні об'єкти в Криму.

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16 березня нелегітимна влада АРК провела незаконний референдум і заявила, що майже 100% тих, хто взяв у ньому участь, проголосували за приєднання Криму до РФ.

17 березня нелегітимний парламент АРК на засіданні проголосив регіон незалежною суверенною державою - Республікою Крим – і звернувся до Російської Федерації з пропозицією про прийняття Республіки Крим до складу РФ як нового суб'єкта зі статусом республіки.

Крім того, парламент Криму вирішив: «3. Діяльність державних органів України на території Криму припиняється, їх повноваження, майно і грошові кошти переходять до державних органів Республіки Крим, визначеними Урядом Республіки Крим...

5. Всі установи, підприємства та інші організації, засновані Україною або за її участю на території Криму, стають установами, підприємствами та іншими організаціями, заснованими Республікою Крим.

6. Державна власність України, яка перебуває на день прийняття цієї постанови на території Республіки Крим, є державною власністю Республіки Крим.

7. Власність профспілкових та інших громадських організацій України, що перебуває на день прийняття цієї Постанови на території Республіки Крим, є власністю підрозділів відповідних організацій, що перебувають у Республіці Крим, а якщо таких немає - державною власністю Республіки Крим...».

Сьогодні, 18 березня, в Кремлі підписано угоду про прийняття до складу РФ Криму та Севастополя.

Так званий «Договір між РФ і Республікою Крим про прийняття до Російської Федерації Республіки Крим і утворення в складі Російської Федерації нових суб'єктів» підписав президент РФ Володимир Путін і нелегітимний прем'єр-міністр Криму Сергій Аксьонов, незаконний голова Верховної Ради Криму Володимир Константинов, а також «уповноважений представник міста Севастополь» Олексій Чалий.