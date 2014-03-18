Майно українських військових частин оголосили власністю Криму

Все майно та озброєння військових частин збройних сил України в Криму стає державною власністю Республіки Крим. Про це йдеться в наказі самоназванного прем'єр-міністра Криму Сергія Аксьонова, повідомляє Крыминформ.

"Прийняти до відома, що майно, в тому числі військова техніка, озброєння, яке перебуває в господарському віданні або оперативному управлінні сполук, військовий частин і підрозділів збройних сил України, підприємств, установ і організацій, що перебувають у сфері управління Міністерства оборони України, а також військових формувань та правоохоронних органів, розташованих на території Республіки Крим і Севастополя, є державною власністю Республіки Крим", - зазначено в документі.

Читайте такожКримські сепаратисти заявили права на "Артек"

Раднику нелегітимного прем'єр-міністра Криму Володимиру Мерцалову доручено спільно з заступником головкому ВМФ РФ Федотенковим забезпечити координацію роботи з проведення інвентаризації майна військових частин Збройних сил України в Криму "та подати пропозиції щодо його подальшого використання".

Контроль за виконанням наказу покладено на Мерцалова.