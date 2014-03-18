Турчинов обізвав Путіна фашистом і пригрозив відповідальністю за анексію Криму

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу заявив в.о. президента України, голова Верховної Ради Олександр Турчинов.

"Тимчасова окупація Автономної Республіки Крим не дозволить РФ реалізувати свої загарбницькі плани... Ми хочемо попередити президента Путіна, який несе безпосередню відповідальність за цю провокацію, політичне керівництво РФ, що вони будуть відповідати перед всім світом за ті злочини, які вони сьогодні творять на території нашої країни... Крим був і буде частиною нашої країни. Це позиція України та всіх цивілізованих країн світу", - сказав Турчинов.Читайте такожУ Кремлі підписано угоду про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя

Він також зазначив, що сьогодні президент РФ "який любить багато говорити про фашизм, копіює фашистів минулого століття, анексуючи територію незалежної країни, яка визнана всім світом".

"Це є дуже небезпечна політична гра. Це провокація не тільки проти нашої країни. Це спроба дестабілізувати ситуацію в регіоні, в Європі та всьому світі", - наголосив Турчинов.

Він також закликав українців зберігати спокій.

"Наша справа правильна. З нами правда, Бог і Україна", - наголосив він.

Як повідомляв УНІАН, 16 березня нелегітимна влада АРК провела незаконний референдум і заявила, що майже 100% тих, хто взяв у ньому участь, проголосували за приєднання Криму до РФ.

Сьогодні, 18 березня, президент РФ Володимир Путін попросив парламент прийняти до складу РФ два нові суб'єкти - Крим і Севастополь.

Також сьогодні в Кремлі Путін і нелегітимні керівники Криму і Севастополя підписали договір між РФ і Республікою Крим про прийняття до Російської Федерації Республіки Крим і утворення в складі Російської Федерації нових суб'єктів.