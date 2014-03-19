ВАСУ відмовився розглядати позов донецького адвоката до ВР

Вищий адміністративний суд закрив провадження у справі за позовом донецького адвоката Володимира Оленцевича до Верховної Ради України, яка поклала на Олександра Турчинова обов'язки президента, у зв'язку з непідсудністю даної справи адміністративним судам.

Як передає кореспондент УНІАН, як сказав головуючий у даній справі суддя Зайцев, «такий спір, виходячи з положень статей 17, 171-1 Кодексу адміністративного судочинства, пункту 1 частини 1 статті 1, статті 150 Конституції України, а також згідно з рішенням Конституційного Суду від 7 травня 2002 року, не належить до адміністративної юрисдикції, а лише до конституційної юрисдикції, оскільки оскаржуваний акт приймався на підставі і в порядку, визначеному Конституцією України».

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Крім того, згідно з рішенням ВАСУ, порядок роботи Верховної Ради встановлюється Конституцією України та регламентом ВР.

Керуючись статтями 2, 17, 171, 171-1, пунктом 1 частини 1 статті 150, статтею 165 Кодексу адміністративного судочинства, суд ухвалив закрити провадження у справі за позовом Оленцевича до Верховної Ради України про визнання дій протиправними та зобов'язання вчинити певні дії, сказав Зайцев.

Як повідомляв УНІАН, 23 лютого парламент ухвалив постанову “Про покладення на голову Верховної Ради України обов'язків президента України згідно із статтею 112 Конституції України”. За дане рішення проголосували 285 із 339 народних депутатів. Постановою передбачено покласти обов'язки президента на голову ВР на період до здійснення обов'язків президента новообраним главою держави.

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Адвокат Оленцевич подав до ВАСУ позов про правомірність призначення Турчинова в.о. президента.

Він просив «визнати протиправними дії, вчинені 23 лютого, з покладання обов'язків президента України на голову Верховної Ради Турчинова при існуванні законно обраного й наділеного повноваженнями президента України Віктора Януковича».