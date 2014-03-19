В Україну їде Генсек ООН
15:08, 19 березня 2014Політика
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Генеральний секретар ООН Пан Гі Мун перебуватиме з візитом в Україні 21-22 березня.
Пан Гі Мун прилетить в Україну
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу директор Департаменту інформаційної політики МЗС України Євген Перебийніс.
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За його словами, зараз опрацьовується питання проведення зустрічі генсека ООН з керівництвом України.
“Основна увага в ході візиту буде приділена врегулюванню ситуації навколо військової агресії та анексії Російською Федерацієб Автономної Республіки Крим”. - сказав Перебийніс.
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