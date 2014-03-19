В Україну їде Генсек ООН

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу директор Департаменту інформаційної політики МЗС України Євген Перебийніс.

Читайте такожГенсек ООН побоюється, що референдум погіршить ситуацію в Криму

За його словами, зараз опрацьовується питання проведення зустрічі генсека ООН з керівництвом України.

“Основна увага в ході візиту буде приділена врегулюванню ситуації навколо військової агресії та анексії Російською Федерацієб Автономної Республіки Крим”. - сказав Перебийніс.