Пан Гі Мун: Референдум в Криму - тривожний розвиток ситуації
Заява влади Криму про намір провести референдум є тривожним і серйозним розвитком ситуації
Про це заявив прес-секретар ООН, повідомляє Радіо Свобода
"Генеральний секретар ООН закликає українську владу, в тому числі, влада Криму проявити спокій у підході до цього питання", - заявив він.
За словами представника генерального секретаря ООН, рішення такого масштабу не повинні прийматися "у запалі пристрастей". "Референдуми зазвичай проводяться за чіткими правилами, які базуються на конституційних нормах", - заявив прес-секретар.
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Між тим, постійний представник України в ООН Юрій Сергєєв заявив в інтерв'ю агентству Associated Press про те, що Київ може звернутися до Генеральної Асамблеї ООН з проханням розглянути ситуацію навколо України, якщо Рада Безпеки ООН, де Росія має право вето не зможе відреагувати на захоплення Москвою Криму.