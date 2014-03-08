Пан Гі Мун: Референдум в Криму - тривожний розвиток ситуації

Про це заявив прес-секретар ООН, повідомляє Радіо Свобода

"Генеральний секретар ООН закликає українську владу, в тому числі, влада Криму проявити спокій у підході до цього питання", - заявив він.

За словами представника генерального секретаря ООН, рішення такого масштабу не повинні прийматися "у запалі пристрастей". "Референдуми зазвичай проводяться за чіткими правилами, які базуються на конституційних нормах", - заявив прес-секретар.

Читайте такожГенсек ООН закликав Путіна до діалогу з владою України

Між тим, постійний представник України в ООН Юрій Сергєєв заявив в інтерв'ю агентству Associated Press про те, що Київ може звернутися до Генеральної Асамблеї ООН з проханням розглянути ситуацію навколо України, якщо Рада Безпеки ООН, де Росія має право вето не зможе відреагувати на захоплення Москвою Криму.