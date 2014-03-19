У МЗС України пояснили, чому Фірташа ще не екстрадували

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу директор Департаменту інформаційної політики МЗС України Євген Перебийніс.

«За останньою інформацією, яку ми маємо з нашого посольства, рішення про його екстрадицію було ухвалено судом першої інстанції, Земельним судом воно ще не розглядалося, тому ми не можемо говорити, що це рішення вже набрало сили», - сказав Перебийніс.

Читайте такожСуд Відня ухвалив рішення про екстрадицію Фірташа до США Як повідомляв УНІАН, правоохоронні органи Австрії затримали Фірташа 12 березня у Відні за запитом ФБР США.

14 березня Земельний суд Відня у кримінальних справах присудив Фірташу екстрадиційний арешт. Водночас у суді наголосили, що, окрім призначення екстрадиційного арешту, суддя ухвалив рішення про внесення Фірташем 125 млн євро застави. Якщо бізнесмен сплатить вказану суму в повному обсязі, пояснили в суді, він буде звільнений з-під варти під зобов'язання не залишати територію Австрії. Сума застави визначена з огляду на фінансовий стан обвинуваченого та тяжкість інкримінованих злочинів.