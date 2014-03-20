Ющенко розповів, чого боїться Путін

Про це колишній глава держави заявив в ефірі "Громадському ТБ", пише Українська правда.

"Путін боїться трьох речей. Перше і найбільше, чого він боїться – реакції свого народу, росіян. Друге – реакції світової спільноти", - зазначив Ющенко.

На зауваження про те, що президент Росії робить такі заяви, з яких не видно, що він боїться реакції світової спільноти, Ющенко зазначив: "Ще не вечір".

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"Це бравада (заяви на публіку). Я переконаний, що він (Путін) вже декілька ночей не спить через те, що він відкрив такий ящик, який дуже важко закривається. Проти нього виступив весь світ", - сказав президент.

"Третє питання (якого боїться Путін) – найбільш ключове – це щоб українці вирішили свою найбільшу політичну проблему, яка у нас є: наша слабка національна єдність, наша слабка внутрішня інтеграція. Нас дуже часто ділили, і Путін використовує кожну щілину цього ділення і сьогодні б’є по тих щілинах", - вважає Ющенко.