Окупанти відпускають захоплених в Криму в полон офіцерів і одного генерала
18:50, 26 березня 2014Політика
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В.о. президента України, голова Верховної Ради Олександр Туричнов заявляє, що завдяки прийнятим українською стороною заходів відбувається звільнення заручників в Криму.
Загарбники відпускають полоненого Мамчура / Reuters
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час брифінгу.
Турчинов нагадав, що під час останніх штурмів і провокацій проти українських військових були незаконно захоплені генерал-майор Ігор Воронченко, полковник Юлій Мамчур, а також комбат морської піхоти Дмитро Делятицкий та його заступник майор Ростислав Ломтев.
“Завдяки вжитим нами заходам прямо зараз відбувається їх звільнення. І я дуже сподіваюся, що вже завтра ми зможемо їх побачити в Києві”, - сказав Турчинов.
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Він також додав, що всі офіцери, безумовно, будуть нагороджені за мужність і підвищені по службі.
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