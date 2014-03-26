Окупанти відпускають захоплених в Криму в полон офіцерів і одного генерала

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час брифінгу.

Турчинов нагадав, що під час останніх штурмів і провокацій проти українських військових були незаконно захоплені генерал-майор Ігор Воронченко, полковник Юлій Мамчур, а також комбат морської піхоти Дмитро Делятицкий та його заступник майор Ростислав Ломтев.

“Завдяки вжитим нами заходам прямо зараз відбувається їх звільнення. І я дуже сподіваюся, що вже завтра ми зможемо їх побачити в Києві”, - сказав Турчинов.

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Він також додав, що всі офіцери, безумовно, будуть нагороджені за мужність і підвищені по службі.