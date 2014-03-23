Міноборони: Полонених в Криму українських командирів визволять

Про це заявив в.о.міністра оборони України Ігор Тенюх, передає кореспондент УНІАН.

«Ми звільнимо наших командирів обов'язково, - сказав Тенюх. - Рішення (про передислокацію військ - УНІАН) буде офіційно озвучено. Воно буде озвучено в найближчі години».Читайте такожУ Криму російські окупанти захопили вже трьох командирів українських військових частин

При цьому міністр підкреслив, що він перебуває в постійному діалозі з міністром оборони Російської Федерації, але це не приносить результату.

«Я з міністром оборони РФ Шойгу неодноразово виходив на зв'язок. Вони кажуть, що це не їхні військові, вони не знають, що там робиться, що це якась самооборона. Це смішно слухати», - сказав Тенюх.