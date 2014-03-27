Сьогодні на Генасамблеї ООН розглянуть "українське питання"

В проекті резолюції пропонується, щоб Генеральна асамблея ООН підтвердила суверенітет, незалежність та територіальну цілісність України.

Крім того, пропонується, щоб Генеральна асамблея ООН закликала всі країни утриматися від дій, спрямованих на порушення територіальної цілісності України, включаючи спроби модифікувати український кордон шляхом застосування сили у неправовий спосіб.Читайте такожРозвідка США доповіла Обамі про можливе вторгнення РФ в Україну

Крім того, всі сторони буде закликано утриматися від односторонніх дій і риторики, що може загострити існуюче напруження.

Українська сторона наполягає, що референдум у Криму та Севастополі не має жодної правової легітимності й не може бути основою для перегляду статусу.

Як повідомлялося, що 16 березня відбувся так званий референдум з питання про статус Криму. Самопроголошена кримська влада заявила, що за приєднання до РФ на референдумі проголосували 96,6% жителів Криму.

18 березня в Кремлі підписали «договір» про входження Криму і Севастополя до складу РФ. 21 березня президент Росії Володимир Путін підписав закон про приєднання Криму і Севастополя до Росії на правах суб'єктів федерації.

США і Євросоюз відмовилися визнавати результати кримського референдуму і запровадили санкції стосовно ряду російських бізнесменів і чиновників, заморозивши їх активи за кордоном і наклавши візові обмеження.