Путін хоче створити в Криму територіальні органи влади

Доручення дано прем'єр-міністру РФ Дмитру Медведєву, глав Міноборони, МВС, ФСБ, Державної фельд'єгерської служби, ФСВП, ФССП, ФСКН, МНС, ФСТ, Головного управління спецпрограм президента, Росфінмоніторингу і МЗС, повідомляє РИА Новости.

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"У зв'язку з набранням чинності Федерального конституційного закону від 21 березня 2014 р. № 6-ФКЗ «ПРО прийняття у Російську Федерацію Республіки Крим та освіту у складі Російської Федерації нових суб'єктів - Республіки Крим та міста федерального значення Севастополя» забезпечте: затвердження в установленому порядку планів організаційно-штатних заходів по створенню в Республіці Крим і р. Севастополі територіальних органів федеральних органів виконавчої влади та інших органів і підрозділів в зазначених суб'єктах Російської Федерації, передбачивши при необхідності зміна штатної чисельності відповідних органів і підрозділів. Термін - 29 березня 2014 р.", - йдеться в указі, текст якого передає прес-служба.

Цим же указом Путін доручив створити територіальні органи федеральних органів виконавчої влади та інших органів і підрозділів згідно із зазначеними планами.