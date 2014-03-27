Кілька сотень людей продовжують мітингувати під ВР

Біля будівлі Верховної Ради залишаються кілька сотень мітингувальників, які зібралися тут ще перед початком ранкового засідання парламенту.

Як передає кореспондент УНІАН, наразі вони знову щільно скупчилися біля головного входу до будівлі ВР. Учасники акції тримають прапори України та плакати з написами “Ні утилізаційному збору”. Читайте такожПротестуючі проти утилізаційного збору на авто перекрили Грушевського Також вони періодично скандують: “Утилізація!”. Засідання парламенту має продовжитися о 16.00 із розгляду економічних законопроектів.

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