Кілька сотень людей продовжують мітингувати під ВР

16:20, 27 березня 2014
Політика
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Біля будівлі Верховної Ради залишаються кілька сотень мітингувальників, які зібралися тут ще перед початком ранкового засідання парламенту.

Мітинг під ВР триває з самого ранку

Як передає кореспондент УНІАН, наразі вони знову щільно скупчилися біля головного входу до будівлі ВР.

Учасники акції тримають прапори України та плакати з написами “Ні утилізаційному збору”.

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Також вони періодично скандують: “Утилізація!”.

Засідання парламенту має продовжитися о 16.00 із розгляду економічних законопроектів.

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