Кілька сотень людей продовжують мітингувати під ВР
16:20, 27 березня 2014Політика
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Біля будівлі Верховної Ради залишаються кілька сотень мітингувальників, які зібралися тут ще перед початком ранкового засідання парламенту.
Мітинг під ВР триває з самого ранку
Як передає кореспондент УНІАН, наразі вони знову щільно скупчилися біля головного входу до будівлі ВР.
Учасники акції тримають прапори України та плакати з написами “Ні утилізаційному збору”.
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Також вони періодично скандують: “Утилізація!”.
Засідання парламенту має продовжитися о 16.00 із розгляду економічних законопроектів.
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